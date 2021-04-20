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В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда
11:55 20.04.2021 |
Два длинных блока по 3-4 выходных дня ожидаются в Украине в ближайшее время в связи с празднованием Дня труда, Пасхи и Дня победы.
Так как День труда (1 мая) и Пасха (2 мая) в 2021 году выпадают на субботу и воскресение, то выходные дни переносятся на понедельник и вторник, в связи с чем уикенд продлится с 1 по 4 мая.
Кроме того, День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) в 2021 году приходится на воскресение, в связи с чем, выходные продлятся с 8 по 10 мая.
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