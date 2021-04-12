Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу с 10 апреля.

Как сообщается на сайте "Буковеля", в том числе будет возобновлена работа ресторанов на его территории.

"Прикарпатье из "красной" зоны переходит сразу в "желтую", поэтому уже с субботы восстанавливают полноценную работу главные объекты курорта: гостиницы, выдержки, рестораны, прокатные пункты. Эта приятная информация стала для нас неожиданностью", - сказано в сообщении.

В частности, уже восстановлена работа части подъемников и трасс, запуск всех всех сервисов курорта будет происходить постепенно. Однако ночное катание доступно пока не будет.

Как сообщалось, горнолыжный курорт "Буковель" приостановил работу с 13 марта из-за критической ситуации с распространением COVID-19 в Ивано-Франковской области.

Однако по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 00:00 10 апреля Ивано-Франковская область перешла из "красной" сразу в "желтую" зону карантинных ограничений.

Напомним, "Приватбанку" принадлежат две трети курортного комплекса "Буковель", включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера", при этом структуры олигарха управляют всем комплексом.

"Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.