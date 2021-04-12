Финансовые новости
- |
- 12.04.21
- |
- 23:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу
13:02 12.04.2021 |
Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу с 10 апреля.
Как сообщается на сайте "Буковеля", в том числе будет возобновлена работа ресторанов на его территории.
"Прикарпатье из "красной" зоны переходит сразу в "желтую", поэтому уже с субботы восстанавливают полноценную работу главные объекты курорта: гостиницы, выдержки, рестораны, прокатные пункты. Эта приятная информация стала для нас неожиданностью", - сказано в сообщении.
В частности, уже восстановлена работа части подъемников и трасс, запуск всех всех сервисов курорта будет происходить постепенно. Однако ночное катание доступно пока не будет.
Как сообщалось, горнолыжный курорт "Буковель" приостановил работу с 13 марта из-за критической ситуации с распространением COVID-19 в Ивано-Франковской области.
Однако по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 00:00 10 апреля Ивано-Франковская область перешла из "красной" сразу в "желтую" зону карантинных ограничений.
Напомним, "Приватбанку" принадлежат две трети курортного комплекса "Буковель", включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера", при этом структуры олигарха управляют всем комплексом.
"Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги
|Турецкое дежавю: Реализует ли Зеленский договоренности с Эрдоганом
|О переходах из УПЦ МП в ПЦУ и визите патриарха Варфоломея в Украину - интервью с религиоведом Екатериной Щеткиной
|Позитив недели. Наши конструкторы показали новую тяжелую БМП «Вавилон»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги
|Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу
|В Китае признали низкую эффективность закупленных для украинцев вакцин
|Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно
|Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос
|В Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков на транспорт
Это интересно
|Lenovo представила Legion Phone Duel 2 — игровой смартфон за €799, который нужно использовать в горизонтальной ориентации
|Panasonic назвала батареи Tesla 4680 ключом к созданию доступных электромобилей за $25 000
|Список криптомиллиардеров Forbes вырос вчетверо
|Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
|Bentley построит фирменный жилой небоскреб
|Соединенные Штаты добавили в черный список китайские компании и организации, связанные с суперкомпьютерами
|Ученые придумали, как использовать хаос для защиты устройств от взломов