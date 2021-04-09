Финансовые новости
- |
- 09.04.21
- |
- 13:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос
13:02 09.04.2021 |
Введение жестких карантинных ограничений поддерживают 65% украинцев, 33% придерживаются противоположного мнения.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг".
Отмечается, что с начала марта поддержка жесткого карантина выросла почти на 10%.
Также 77% респондентов поддерживают закрытие ресторанов и кафе, еще 63% - закрытие школ, 59% - детсадов. В то же время 70% украинцев выступают против закрытия городского и междугороднего транспорта.
Кроме этого, 52% опрошенных волнуются, что могут заболеть коронавирусной болезнью, 47% - не имеют таких опасений. Однако, большинство респондентов - 83% - переживают о здоровьи своих близких и родных. Социологи отмечают, что за последние месяцы уровень тревожности о состоянии здоровья в условиях пандемии динамично растет. Самые высокие показатели зафиксировали среди представителей старшей возрастной группы и среди женщин.
В опросе 6-7 апреля приняли участие 2 500 респондетов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонным интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
|Минус один конкурент Шмыгаля. Что не так с опровержением отставки Витренко
|Пушки вместо дипломатов: Почему провалилось вчерашнее заседание ТКГ
|Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос
|В Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков на транспорт
|Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко
|Киевсовет отменил плату за парковку на время карантина
|Отопительный сезон в Киеве завершится 10 апреля, – Кличко
|USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer
Это интересно
|Компания Bentley и швейцарский производитель часов Breitling выпустили очередную коллаборацию
|SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink и приближается к первоначальной цели в 1440 аппаратов
|Zoom готова продавать услуги российскому госсектору напрямую
|Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября
|Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома
|Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek
|В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass