Украинские школьники начнут изучать информатику во 2 классе

Украинские школьники начнут изучать информатику со 2 класса. Об этом в эксклюзивном интервью Илье Рейнишу на YouTube-канале "Джоберы" заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы превратим учителей в тьюторов (тьютор - неформальная педагогическая должность, наставник. - Прим. ред.), а саму систему образования в IT, и будем не просто обучать детей цифровой грамоте, а научим, как правильно искать информацию в интернете, грамотно ее анализировать, объясним, почему появляются социальные сети и научим с ними работать", - в частности, отметил чиновник.

Он объяснил, как, на его взгляд, пандемия коронавируса и последующий переход на дистанционное обучение повлияли на систему образования в Украине.

"Ситуация с COVID-19 и онлайн-образование разрушили слабые системы и усилили сильные", - сказал Федоров, подчеркнув: стараниями Минцифры за последний год 30 000 украинских учителей освоили Zoom, а 150 000 детей с периферии смогли обучаться у киевских педагогов.

Министр также проинформировал, что в Украине информационным технологиям обучают не только школьников, но и людей пенсионного возраста. Из 6 млн украинцев, которых за 5 лет правительство запланировано обучить цифровой грамоте, 500 000 человек уже достигли уровня "уверенный пользователь", в том числе и пожилые люди.

"Вопреки стереотипам, люди старшего поколения могут и хотят осваивать электронику и цифру. Поэтому мы успеем к обозначенному сроку выполнить поставленную задачу. Важно грамотно адаптировать людей, исходя из образовательной траектории каждого возраста, особенностей региона и человека", - убежден государственный деятель.

Отвечая на вопрос, как в Минцифре генерируют идеи, касающиеся преобразования государства в цифровую плоскость, чиновник заявил: "Все начинается с большой идеи и конкретных целей".

"Наша задача - привить людям потребительскую культуру и трансформировать услуги. Лучший способ достижения цели - начать действовать, совершать конкретные шаги. Когда ты понимаешь сильные и слабые стороны, адекватно оцениваешь риски, формируется дорожная карта реализации проекта, по которой ты упрямо движешься вперед, несмотря на хейтеров и хайп",- резюмировал Федоров.