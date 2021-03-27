Карантинные ограничения в Украине будут действовать до конца года, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.

"До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях",- сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Помимо этого, по словам министра, рост заболеваемости в Украине будет продолжаться еще две-три недели.

"Сейчас очень сложный период. Еще минимум две-три недели у нас может быть рост по разным регионам. По нашим расчетам мы можем выйти на 25 тыс. заболевших в сутки на протяжении двух-трех недель",- сказал Степанов.