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Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях
23:15 26.03.2021 |
Карантинные ограничения в Украине будут действовать до конца года, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.
"До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях",- сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
Помимо этого, по словам министра, рост заболеваемости в Украине будет продолжаться еще две-три недели.
"Сейчас очень сложный период. Еще минимум две-три недели у нас может быть рост по разным регионам. По нашим расчетам мы можем выйти на 25 тыс. заболевших в сутки на протяжении двух-трех недель",- сказал Степанов.
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