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Автомобильные номера начнут выдавать по месту регистрации авто, – МВД
16:57 25.03.2021 |
Согласно вступившему в силу в начале марта приказу, автомобильные номера владельцам транспортных средств будут выдаваться не по месту прописки владельца, как ранее, а по месту регистрации автомобиля.
Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.
Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 года №166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и технических характеристик.
Основным нововведением, что вводится, является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.
То есть каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.
Указанные требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.
Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных - на изготовление и логистических - на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов.
В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств.
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