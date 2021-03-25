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«Лекхим» не предоставил МЗУ документы о поставке вакцины - госпредприятие
23:00 24.03.2021 |
Компания "Лекхим" не предоставила госпредприятию "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) необходимый пакет документов для поставки вакцины китайской вакцины CoronaVac, сообщило ГП в Facebook.
"Согласно условиям договора, не менее чем за три рабочих дня до даты поставки, поставщик обязан предоставить заказчику исчерпывающий перечень документов, включая, в частности: сертификат качества (анализа) серии продукции, регистрационное удостоверение, сертификат происхождения от производителя, сведения о преквалификации ВОЗ и/или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран, упаковочный лист и документ, подтверждающий соблюдение холодовой цепочки. По состоянию на 24 марта 2021 года с перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции", - отмечается в сообщении.
В МЗУ подчеркнули, что в случае получения всех необходимых документов, ГП готово проверить и предоставить подтверждение/замечания по документам в пределах сроков, определенных договором.
Помимо этого, в соответствии с условиями договора, эффективность вакцины должна составлять не менее 70%. МЗУ направило Минздраву запрос на подтверждение соответствия данных по эффективности, указанных в регистрационном досье заявителя, условиям договора. Ответ от Минздрава ожидается.
В МЗУ также отметили, что согласно договору контрагент обязан осуществить поставку первой партии в количестве 700 флаконов/шприцев не позднее, чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из определенных стран (4 февраля 2021 года вакцина зарегистрирована в Китае, первая партия должна была быть передана не позднее 6 марта 2021 года).
"В случае нарушения срока поставки продукции, поставщик уплачивает заказчику пеню в размере 0,1% цены продукции, срок поставки которого нарушено, за каждый день просрочки или цены не переданных (несвоевременно переданной, возвращенной) продукции за каждый день задержки передачи. Руководствуясь условиями договора, ГП проинформировало "Лекхим" о нарушении срока поставки продукции и применение пени за каждый день просрочки, начиная с 6 марта до момента поставки продукции",- отмечается в сообщении.
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