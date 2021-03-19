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Украина введет требование негативного ПЦР-теста для въезда в страну
13:38 19.03.2021 |
Украина планирует сделать условием въезда в страну предоставление негативного ПЦР-теста на коронавирус.
Об этом в пятницу во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает "Европейская правда".
По его словам, Министерство здравоохранения уже вынесло на рассмотрение правительства изменения в постановление, предусматривающие введение такого требования.
"Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, въезжающих в Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку, что не более чем за 48 часов они сделали тест ПЦР и имеют отрицательный (результат)", - заявил Степанов.
Напомним, ЕС готовит "паспорта вакцинации", чтобы упростить свободное передвижение. Этот "паспорт" должен стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательством, что человек переболел COVID-19.
Сертификат будет содержать информацию на английском и официальным языком страны, выдавшей его, и будет бесплатным.
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