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За год карантина количество пользователей соцсетей в Украине выросло на 7 миллионов человек, – GlobalLogic
08:55 18.03.2021 |
За год карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19 с начала 2020 по начало 2021 года украинская аудитория соцсетей увеличилась на 7 млн человек.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией GlobalLogic на базе открытых данных.
"В начале 2020 года в Украине было 19 млн пользователей (соцсетей, - ред.), в 2021 году цифра достигла 26 млн. При этом проникновение соцсетей выросло наполовину: сейчас в них зарегистрированы 60% населения страны, в то время, когда в январе 2020 года было чуть больше 40%", - сообщили в компании.
По данным GlobalLogic, с 2019 года количество украинцев в Instagram возросло на 22%, а в Facebook - на 7%. Сейчас ими пользуется 14 и 16 млн украинцев соответственно.
"За последний год новая социальная сеть TikTok достигла 16% пользователей из Украины, ее рост составил 500%. Самой популярной соцсетью остается YouTube с охватом 96% пользователей в Украине. В среднем на сайте они проводят около 40 минут в день", - отмечают в GlobalLogic.
Количество украинских интернет-пользователей, согласно подсчетам компании, также возросло на 2 млн и в начале 2021-го составляло почти 30 млн, то есть около 67% населения страны.
Как отмечает GlobalLogic, интернет-пользователей становится больше не только в Украине, но и в мире: с 2019 года их количество увеличилось на 280 млн. Кроме того, из-за пандемии за последний год люди по всему миру стали на 57% больше смотреть видео и фильмы, на 37% больше слушать музыку и на 15% - подкасты.
Для анализа компания GlobalLogic использовала данные из открытых источников, такие как Data Report, Государственную службу статистики, Kantar и PlusOne, а также внутреннюю статистику.
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