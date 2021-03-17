Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

Министерство здравоохранения увеличило интервал между дозами вакцины от COVID-19 CoviShield до 90 дней, в национальный план вакцинации будут внесены незначительные изменения.

Как сообщил журналистам главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, изменения были внесены по рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

Ляшко сообщил, что по результатам клинических исследований и практики вакцинации интервалы между первой и второй дозой вакцины увеличить до 12 недель рекомендовали также и НТГЭИ Канады, Германии, Франции.

"Учитывая позицию НТГЭИ и результаты международных исследований оперативный штаб Минздрава принял решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при использовании вакцины от Oxford/AstraZeneca (CoviShield) производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель ", - сказал Ляшко.

При этом он подчеркнул, что внедрение этой рекомендации НТГЭИ потребует от Минздрава незначительной корректировки подходов к проведению прививочной кампании на первых этапах и внесение изменений в национальный план вакцинации.

"Уже сегодня (17 марта) запланировано селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения указанной рекомендации", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, настоящее время в Украине проводится вакцинация от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Вакцина поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение шести часов.

По состоянию на утро среды, в Украине первой дозой вакцины CoviShield провакцинированы 71922 человека.