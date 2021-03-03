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Онлайн-прописку до конца года запустят по всей стране
09:42 03.03.2021 |
Вице-премьер-министр - минстр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ожидает, что услуга по онлайн-регистрации места жительства до конца года заработает по всей стране.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом он рассказал во время общения с гражданами в прямом эфире.
"В апреле мы уже будем запускать эту услугу на Diia.Summit. И постепенно с каждым месяцем десятки новых городов будут подключаться к этой услуге. Надеюсь, что за год мы сможем вообще все громады подключить к смене места регистрации", - отметил Федоров.
Он добавил, что запуск этой услуги позволит правительству принимать более качественные решения с учетом актуальной информации о реальном количестве людей, проживающих в том или ином месте.
"Эту услугу мы будем запускать в апреле. Она будет работать очень удобно, в несколько кликов", - сказал вице-премьер.
Как сообщал Укринформ, Министерство цифровой трансформации в ходе Diia Summit в апреле 2021 года представит ряд новых цифровых продуктов.
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