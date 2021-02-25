Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

ГО «Асоціація лідерів сталого розвитку» та медичний онлайн-хаб Doc.ua підписали Меморандум про співпрацю в рамках проєкту «Врятуй собі життя - перевірся на діабет».

Спільними зусиллями буде проведено інформаційну кампанію щодо лікування діабету та особливостей протікання COVID-19 у людей з таким захворюванням. Також буде розроблена спеціальна сторінка на сайті Doc.ua із рекомендаціями лікарів і переліком необхідних досліджень для тих, хто опинився в зоні ризику чи має підвищений цукор у крові, після проведення масового тестування.

«В Україні понад 1 млн жителів не знають, що у них діабет. На ранніх термінах хвороба протікає безсимптомно. Часто про неї дізнаються тоді, коли вона перетекла в важку форму. Крім того, найбільші ускладнення від COVID-19 мають саме хворі на цукровий діабет. Своєчасна діагностика діабету допоможе скорегувати лікування. Ми раді, що до нашої ініціативи підключається свідомий український бізнес, у якого в пріоритеті соціальна місія і можливість допомогти учасникам акції в рамках свого напрямку. Сьогодні співробітництво для досягнення глобальних цілей виходить на перший план. Ми готові до колаборації з відповідальним бізнесом в Україні і за її межами», - наголосила глава ГО «Асоціація лідерів сталого розвитку» Олена Зубарєва.

«Ми підтримали проєкт із тестування на діабет, бо він відповідає нашим цінностям та цілям. Ми хочемо підвищити культуру своєчасної діагностики населення і прагнемо аби українці отримували тільки якісний сервіс у сфері надання медичних послуг - від дзвінків у call-центр до онлайн-консультацій із найкращими медичними фахівцями. Ми запрошуємо до участі в проєкті спеціалістів із бази Doc.ua, що нині нараховує більш як 13 тисяч лікарів, та забезпечимо їх усім необхідним у рамках проєкту», - зазначив засновник та СЕО медичного онлайн-хабу Doc.ua Сергій Казанцев.





Нагадаємо:

Для профілактики захворювання, його виявлення на ранніх стадіях та підвищення рівня культури здоров'я населення в Україні стартувала громадська національна програма «Врятуй собі життя - перевірся на діабет».

Головна ідея полягає у залученні компаній для проведення експрес-тестів співробітникам, мешканцям населених пунктів присутності бізнесу та іншим категоріям громадян. Акція триватиме до 14 листопада, коли у світі відзначається Міжнародний день діабету. За попередніми розрахунками, в ній зможуть взяти участь до 1 млн людей.

Проект ініціювала ГО «Асоціація лідерів сталого розвитку», що ставить метою об'єднати бізнес, владу, громадянське суспільство та ЗМІ для вирішення важливих соціальних проблем.

Актуальність теми пов'язана також із продовженням пандемії коронавірусу. За даними Міжнародної діабетичної федерації, найбільші ускладнення від COVID-19 мають саме хворі на цукровий діабет. Своєчасна діагностика діабету допоможе скорегувати лікування інших хвороб.

Проект має підвищити рівень обізнаності про діабет та сприяти проведенню масової перевірки жителів країни, перш за все, категорій із найбільшим ступенем ризику: людей старше 45 років, із зайвою вагою, підвищеним артеріальним тиском, хронічним панкреатитом та ін.

Довідка:

ГО «Асоціація лідерів сталого розвитку» створена для об'єднання бізнесу, влади, суспільства і медіа для вирішення соціально - значущих завдань. Членами асоціації є найбільші українські компанії, громадські організації, медіа та їх лідери, які виконують соціальну місію, розвивають суспільство і сприяють досягненню Цілей сталого розвитку.

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