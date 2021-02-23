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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава Ассоциации рыболовов Украины: перенасыщенные химией весенние ручьи убивают водоемы

12:38 22.02.2021 |

Украина

 

Этой зимой Киевавтодор использовал на наших дорогах 35 тысяч тонн соли и 50 тысяч тонн песка, не учитывая химических реагентов. Ассоциация рыболовов Украины бьет тревогу, перенасыщенные химией весенние ручьи уничтожают отечественные водоемы.


Каждую зиму горожане вновь обсуждают вред против гололёдных реагентов. Киевлянам не нравится, что от них ржавеют автомобили, портится обувь, болят лапы у домашних питомцев. Ими забивается ливневка, от них сгорает зелень. А с наступлением весны все, что не убрали подрядчики с улиц, попадает в легкие и глаза. Список претензий настолько велик, что невольно задумаешься, а стоит ли применять вообще реагенты на наших улицах? С одной стороны плохо расчищенные тротуары ведут к повышенному травматизму людей зимой, а скользкие дороги увеличивают случаи аварий. С другой тот несомненный огромный вред людям, машинам, экологии, который наносят против гололёдные реагенты. Где золотая средина? И кто пытается ее найти?


Понятно, что бездумно «пригоршнями» не надо разбрасывать соль и всякую химию на тротуарах и дорогах.


Реагенты на пару с солью спасают людей от скользких дорог и в то же время бьют по кошельку и здоровью. Соль на дорогах-катках превращается в настоящую отраву для пешеходов, животных и портит автомобили.


И больше всего от испарений опасных реагентов страдают животные. Собаки - первые потенциальные жертвы испарений опасных реагентов.


Испарения натрия хлорида вызывают респираторные заболевания как у животных, так и у людей. Но у собак это особенно часто - они ближе находятся к земле. Больше всего химические вещества повреждают лапы животных (дерматиты, ожоги), а так же негативно действуют на дыхательную систему, развивают аллергию. Как правило, это очень тяжело лечится и переходит в хроническую стадию


В ветклиниках выстраиваются очереди из пострадавших четвероногих. Поэтому после прогулки ветеринары советуют тщательно мыть вашему любимцы лапы.


Чтобы не повреждать лапы, нужно защитить их от попадания соли. Маленьким собакам типа китайской хохлатой и тойтерьера, рекомендуется в такую погоду башмачки надевать. Во время прогулки нужно избегать мест, посыпанных реагентами. Всем остальным собакам желательно после улицы промывать лапы теплым антисептиком: это может быть раствор марганцовки или хлоргексидин или просто мыльным раствором. Использовать защитные воски и мази, которые активно рекламируют ветаптеки, по мнению врачей, нужно только в сухую морозную погоду, потому что когда на улице грязь, они бесполезны.


Многие зоозащитники обеспокоенные опасностью для здоровья своих питомцев и поэтому подписали Петицию против нерационального использования реагентов


Доказано, что хлористый кальций, натрий, магний и т.д. могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду, флору, фауну, человека, а также изделия из бетона, стали, резины, кожи и многих других материалов. Кто из нас после зимы не выбрасывал пару испорченных солью ботинок? А во что превращаются наши дороги? Бытует мнение, что снег с дорог сходит вместе с асфальтом...


Говоря о вреде реагентов, речь идет в первую очередь об экологии, а также излишней агрессивности химических компонентов. Концентрируясь на определенном участке, реагент способен проникать в почву, и даже грунтовые воды, значительно ухудшая их состояние. Засаливание почв несет большую экологическую угрозу, что может привести к угнетению и даже гибели растений. Нарушается природное равновесие в природе.


Следует помнить, что любую проблему легче предотвратить, чем решать ее.


Глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков считает, что нужно на законодательном уровне упорядочить изготовление и применение реагентов. Сегодня они применяются хаотично.


- Их разбрасывают и на проезжей части, и на дорожках детских площадок, - рассказал Александр Чистяков - Нужно определить, что химию можно использовать только на дорогах, а во дворах и на детских площадках снег надо убирать механическим путем, так же можно использовать мелкий гравий, песок, словом - подходить дифференцированно. Так же следует помнить, что реагенты попадают с тающим снегом в водоемы города, отравляя их все больше, через десять лет там не будут плавать ни утки, ни рыбы. На газонах, куда попадают реагенты, плохо растет или уже совсем не растет трава. Обувь портится любая, и дешевая, и дорогая, так что это касается всех. Так же очень страдают животные...


Экологи уже не раз заявляли об опасности реагентов. Безопасных реагентов вообще не бывает. Есть менее и более опасные. Выбор не богат...


- Кроме соли, в них еще много других химических примесей, и результаты анализов почвы, где использовались реагенты, показывают существенное превышение по ртути, кадмию, свинцу, хрому и другим токсичным металлам. Там целая таблица Менделеева - утверждают в Национальной Экологической Раде Украины - Когда снег тает, то воды уходят в наши водоемы,  смесь грязи и химической отравы оказывается в реках, откуда мы пьем воду, и в городской пыли, которой мы дышим в течение года, так что даже с уходом зимы проблема не уходит. Да и при непосредственном контакте это опасно - если, скажем, ребенок играет во дворе в песочнице, на площадке, где разбрызгивали зимой эти вещества.


В реагентах содержатся и гормоноразрушающие вещества, которые могут приводить к онкозаболеваниям, бесплодию, аллергии, диабету, нарушениям иммунитета - сейчас это наблюдается довольно широко в нашем обществе, и прирост заболеваний, связанных с эндокринной системой, подтверждает уже и Минздрав.


- Все это из года в год сейчас остается на совести производителей реагентов. Каждый решает сам, сколько и чего использовать, ведь пока законодательно это никак не нормировано, и производители могут добавлять что угодно.  Нужно поставить себе амбициозные задачи, и запретить тяжелые металлы в реагентах вообще - говорит руководитель юридического отдела общественной организации «Захист» Артем Высоцкий.


Экологи отмечают, что реагенты очень опасны для фауны.


- Обедняется и без того бедный состав животных. Особенно страдает вся почвенная фауна. Ускоренными темпами засоляются наши пресноводные водоемы. Если аборигенная пресноводная рыба не начнет приспосабливаться к реалиям сегодняшнего дня ее ждет ожог жабр и гибель - утверждают они - Остановить эту напасть очень сложно. Реагенты в Киеве всегда были большим   бизнесом.


Это огромный рынок, к тому же непрозрачный бизнес, и есть люди, которым невыгодно регуляция на законодательном уровне изготовления и применения реагентов.


Дорожники превратили украинские водохранилища в соленые морские лиманы


Борьба с гололедицей и посыпание дорог составами, содержащими соль, привели к тому, что украинские водохранилища по солености уже приравнивают к морским лиманам.


Связано это с тем, что во время оттепели все эти реагенты по ливневкам, которые не оборудованы очистными сооружениями, напрямую смываются в Днепр. В Каховском и Кременчугском водохранилищах сегодня не единичны случаи, когда встречаются обитатели соленой воды морских лиманов: рыба-игла и мелкие медузы.


По словам Александра Чистякова, за все годы Независимости к отечественным водоемам относились чисто потребительски, а порой их использование граничило с преступлением.


По его словам, Украине давно надо было разработать и принять новую Водную политику, признав пресную воду государственным стратегическим ресурсом, и подходить к ее охране и использованию только с такой позиции.


СПРАВКА

В Европе и США справляются без реагентов.  Ежегодную проблему солевых присыпок уже давно решили в Европе, где их заменили более безопасными смесями. Там работают на предотвращение ситуации - четкая фиксация погодных прогнозов,  своевременная уборка улиц, выводится сразу куча снегоуборочной техники в город. Кроме того, там достаточно активно стали использовать реагенты природного происхождения, например свекольный снег. Он плавит снег, хотя и не при очень низких температурах.


  • Чем посыпают автомобильные дороги в Европе: Во многих странах Евросоюза официально запрещено использовать соли для обработки дорожного полотна. Западные функционеры и ученые просчитали, что вред от засаливания почв и коррозии автомобилей гораздо больше, чем выгода от увеличения скорости дорожного движения.
  • Каменная крошка. Вот чем посыпают дороги в Европе. Это экологически чистый материал, который можно использовать многократно. Отсев щебня или другую мелкую каменную фракцию наносят на снежный накат или лед. Весной крошку собирают, промывают и используют повторно.
  • Чем посыпают дороги в Финляндии: Северные народы не особо оригинальничают. Автомобильные дороги в Финляндии посыпают каменной крошкой. Холодная погода способствует. Выпавший снег лежит всю зиму, поэтому разбрасывание крошки приходится выполнять только после сильных снегопадов, когда предыдущий слой скрыт толстым слоем снега.



    • Пресс служба Ассоциации рыболовов Украины
     

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