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Украина и Евросоюз договорились об обмене информацией для борьбы с мошенничеством
15:42 12.02.2021 |
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и генеральный директор Европейского бюро по противодействию мошенничеству (OLAF) Вилле Итала подписали соглашение об административном сотрудничестве.
Как сообщает Евроинтеграционный портал, документ составлен в контексте Соглашения об Ассоциации и создает правовое основание для общей работы двух органов по борьбе с мошенничеством и другой незаконной деятельностью против финансовых интересов Евросоюза.
"Налаживая сотрудничество с такими структурами как Интерпол, Европол и Европейское бюро по противодействию мошенничеству, мы расширяем возможности для эффективной работы правоохранительных органов Украины и ЕС. Мы открыли новую страницу нашего сотрудничества, углубив обмен информацией с OLAF для общей борьбы с мошенничеством со средствами ЕС", - заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Соглашение об административном сотрудничестве позволяет Офису генпрокурора и OLAF эффективнее обмениваться информацией, придерживаясь правил конфиденциальности и защите данных.
Отмечается, что соглашения с OLAF об административном сотрудничестве обеспечивают практическую основу для работы с соответствующими органами власти в странах, которые не входят в ЕС, и с международными организациями. Бюро имеет более 40 таких договоров с партнерами по всему миру. Миссия OLAF заключается в выявлении, расследовании и прекращении мошенничества со средствами ЕС.
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