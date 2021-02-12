65% украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 - опрос

65% украинцев готовы привиться новой вакциной от Covid-19, если бы она стала общедоступной и считалась безопасной и эффективной, свидетельствуют результаты нового глобального изучения отношения к коронавирусному кризису, проведенного Международной ассоциацией Гэллап.

В частности, 43% опрошенных украинцев указали, что они абсолютно согласны вакцинироваться, 22% - согласны, 20% - категорически не согласны, 10% - не согласны. 5% затруднились ответить.

Более двух третей людей во всем мире заявляют, что они будут вводить вакцину против COVID-19, если она будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной (35% - согласны, 32% - абсолютно не согласны). Однако четвертая часть опрошенных скорее всего откажется от возможности делать прививки (14% - не согласны, 12% - категорически не согласны). 8% колеблются по этому поводу.

В ТОП-5 стран, граждане которых не согласны на вакцинацию, входят Северная Македония (49%), Россия (46%), Босния и Герцеговина и Кения (44%), Армения (43%), Швейцария и Сербия (39%). В ТОП-5 согласных входят Вьетнам (98%), Республика Корея и Ирак (88%), Таиланд (87%), Индия (85%), Малайзия (84%).

В Украине 51% опрошенных считает, что угроза от коронавируса преувеличена (28% - согласны, 23% - абсолютно согласны). 22% украинцев категорически не согласны с этим утверждением, 21% -не согласны.

Более двух пятых респондентов из стран мира согласны (31%) или полностью согласны (22%) с утверждением "Я считаю, что угроза со стороны коронавируса преувеличена". И все же большинство с этим не согласно (27% - не согласны, 15% - абсолютно не согласны, 5% - не смогли дать ответ).

В ТОП-5 стран не согласных с тем, что угроза от коронавируса преувеличена, входят Финляндия (79%), Вьетнам (77%), Австралия (75%), Япония (72%), Республика Корея и Грузия (71%). В ТОП-5 согласных стран вошли Косово (71%), Филлиппины и Пакистан (70%), Нигерия (64%), Кения (60%), Афганистан и Индия (58%).

В Украине 52% опрошенных считают, то если новая вакцина против коронавируса станет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной, большинство населения согласится принять такую вакцину (52% считают, что согласится, 27% - явного большинства не будет, 11% - не согласится, 10% - не смогли ответить).

Большинство респондентов во всем мире считают, что большая часть людей в их странах вакцинировалась бы, если бы существовала доступная вакцина от коронавируса, которая будет считаться безопасной и эффективной (53%). Еще 17% считают, что большинство в их стране не согласится на введение вакцины, а 22% не считают, что в этом вопросе будет явного большинства. Высокий уровень ожидаемого согласия на вакцинирование - во Вьетнаме (92% согласится), Таиланде (80%), Индии (78%), Финляндии (74%), Японии (72%). Поляризация общественного мнения ожидается в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Кот-д'Ивуаре, России, Сербии.

Всего было опрошено 44 тыс 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведены собеседование с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, или личным путем, по телефону или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.

