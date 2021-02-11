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Националную полицию переведут на новую модель
16:33 11.02.2021 |
Деятельность Национальной полиции Украины будет организована по новой модели.
О нововведениях рассказал глава ведомства Игорь Клименко во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел, сообщает сайт Нацполиции.
"У нас появилось 132 районные подразделения полиции - управления и отделы. Чтобы максимально охватить население полицейской защитой, в их составе мы создали отделы, отделения и сектора полицейской деятельности", - объяснил Клименко.
По его словам, отделения полиции поделят на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознание и превентивные службы. Это объясняется тем, что преступления небольшой тяжести теперь являются уголовными проступками, которые могут расследовать полицейские офицеры общины, участковые и работники ювенальной превенции. Поэтому не все небольшие подразделения нуждаются в своей структуре в криминальной полиции и следствии, потому что населения на той территории обслуживания в принципе немного и криминогенная ситуация спокойная.
Сектора полицейской деятельности - это небольшие подразделения полиции, где будет работать только превенция - есть группы реагирования, которые оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.
Одна из основных идей изменения модели управления - это создание на базе каждого района единого пространства безопасности. Если раньше все территориальные подразделения были отдельными структурными единицами и выполняли задания исключительно на определенных отдельных территориях управлений, отделов или отделений, то теперь основным осталось районное подразделение, а все остальные структурные единицы - в его подчинении.
В распоряжении руководителя районного подразделения - все наряды полиции и группы реагирования на территории района, и он самостоятельно может определять их дислокации в зависимости от оперативной необходимости.
В то же время сокращение количества территориальных подразделений полиции и личного состава не будет. Зато сокращено 1000 руководителей, а их должности передали в службы, которые чаще всего общаются с людьми.
Сейчас в государстве создано 26 областных главных управлений Нацполиции, 646 территориальных подразделений и 500 полицейских станций.
"Изменив подход к организации деятельности полиции, мы скорректировали полицейское присутствие там, где его практически не было. В то же время усилили уголовный блок и следствие там, где фиксировали перегрузки. Поэтому новая модель работы полиции введена, чтобы в любом населенном пункте страны люди могли получить одинаково качественный полицейский сервис и чувствовали себя в безопасности", - подытожил Клименко.
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