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Нацгвардия Украины в 2021-2022 гг. получит 10 французских вертолетов H225
10:36 08.02.2021 |
Национальная гвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters, сообщает МВД.
В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-АВИА" подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии, отмечается в сообщении в Телеграм-канале МВД.
На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных предварительно.
В 2018-2019 гг. компания Airbus Helicopters поставила два вертолета. Кроме того, представители компании переучивали два экипажа Нацгвардии и часть инженерно-технического состава (на территории Франции, Шотландии и Германии для обеспечения обслуживания и эксплуатации этих вертолетов).
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