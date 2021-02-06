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Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и «Рошен Плаза» вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС
22:58 05.02.2021 |
Тринадцать украинских архитектурных проектов номинированы на премию Европейского союза 2022 года в области современной архитектуры имени Мис ван дер Роэ, указывается в сообщении на сайте конкурса.
Согласно ему, первый список номинантов охватывает 449 проектов в период с октября-2018 по октябрь-2020. Второй список будет включать проекты, реализованные в период с ноября-2020 по апрель-2021 года.
Среди украинских архитектурных проектов, вошедших в первый список номинантов, семь расположены в Киеве, три - во Львове, два - в Харькове, один - в Днепропетровской области.
В числе столичных проектов: пешеходно-велосипедный мост между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" (студия Project Systems), кампус B12 в инновационном парке Unit.City (A. Pashenko Creative Architectual Workshop и KAN Development), "Рошен Плаза" на Демеевской площади (AER, InSitu, Buro-O, maass), "Гимназия А+" в составе жилого комплекса "Комфорт Таун" (Archimatika, Svoya Studio), ЖК Tetris Hall (A. Pashenko Creative Architectual Workshop), проект реконструкции Спасского бастиона и церковной площади (AER), выставочный павильон "Куб" музея Революции достоинства (Urban Curators и Егор Штефан).
В список также вошли проекты гостиницы Bankhotel, мемориала Героев Небесной Сотни и креативной международной школы во Львове, стоматологической клиники и конного клуба VG Horse Club в Харькове, а также детского сада в пгт Обуховка Днепропетровской области.
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