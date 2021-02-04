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В Украине появится собственный Нью-Йорк – решил комитет Рады
21:42 03.02.2021 |
Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения поддержал переименование пгт Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк, сообщил заместитель главы комитета Александр Качура (фракция "Слуга народа").
"Сегодня на заседании комитета государственной власти и местного самоуправления было принято решение по переименованию поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк", - написал депутат в Телеграм-канале.
Он также отметил, что решение было принято "на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации: в обращении написано, что это - историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года".
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