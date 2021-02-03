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Подписание соглашения об «открытом небе» с ЕС в феврале сорвалось
16:40 03.02.2021 |
Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", не будет подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, как планировалось ранее.
Об этом заявил Игорь Жовква, заместитель руководителя офиса президента Украины во время заседания комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в среду, сообщает "Европейская правда".
"Хочу остановиться на соглашении о совместном авиационном пространстве. На саммите нам было обещано руководством ЕС, а именно президентом Евросовета господином Мишелем, что соглашение будет заключено в начале 2021 года. Оно должно было быть заключено во время Совета ассоциации 11 февраля", - сказал Жовква.
"Насколько я понимаю, по информации, которую наша миссия передает, и то, что мы слышим от представителей Евросоюза, 11 февраля мы, к сожалению, это соглашение не заключим", - добавил он.
Причины неподписания - бюрократические, заявил Жовква. По его словам, президент Зеленский обсуждал эту тему в разговоре с главой Еврокомиссии, однако от нее не поступили объяснения, почему соглашение не будет подписано.
"Сказано было лишь, что госпожа президент еще раз проверит, еще раз посмотрит, насколько быстро эта бюрократическая процедура может быть принята и соглашение может быть подписано", - сказал Жовква.
По его словам, возможности для подписания соглашения могут появиться в марте.
Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.
Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода", снова перенес это подписание.
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