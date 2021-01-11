Финансовые новости
- |
- 11.01.21
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника
11:10 11.01.2021 |
Министерство здравоохранения Украины выбирало оператора для закупки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по требованию китайского производителя.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью телеканалу "Настоящее время".
Речь идет о компании "Лекхим", которая принадлежит Валерию Печаеву. Медиа называют его соратником бывшего Министерка здравоохранения времен Виктора Януковича Раисы Богатыревой.
"То, что касается предприятия "Лекхим", с которым заключен договор, и мы об этом сразу заявили, это было условие, что компания Sinovac Biotech, которая хотела осуществлять поставки в Украину через это фармпредприятие - а это совсем не маленькое фармацевтическое предприятие, насколько я понимаю, давно сотрудничает с компанией Sinovac Biotech, и это было условие китайской стороны. Свои поставки они будут осуществлять через это предприятие. Поэтому с ними заключили договор. Далее с другими производителями заключат договоры, соответственно", - сказал министр.
Он раскритиковал общественную организацию "Пациенты Украины", которая обвинила главу Минздрава в самостоятельном назначении компании для закупки вакцины. По словам Степанова, его "не смущает" репутация "Лекхима".
"Он меня совершенно не смущает. А что такое "негативный фон" вокруг этого предприятия? Это украинское фармпредприятие, которое выпускает лекарственные средства, которые используются на территории Украины. Вы решили, что у нас есть "негативный фон", потому что какая-то организация что-то там придумала и заявила?", - заявил глава Минздрава.
Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech, которая еще находится на завершающем этапе клинических испытаний. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.
После этого 6 января Максим Степанов заявил о намерении забрать у государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" функцию закупок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, обвинив государственное предприятие в "неэффективности".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифы, Донбасс, амнистия. Топ-7 невыполненных обещаний Зеленского
|Позитив недели. Тяжелый мультикоптер «Аэроразведки» научили сбрасывать «минибомбы»
|Гривню на межбанке укрепили после крупной выплаты Минфина по госдолгу
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника
|Украина поднялась в рейтинге паспортов
|Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает
|Киев отложил введение автоматической системы учета проезда в городских маршрутках до 1 июля
|Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса по цене американской вакцины для Бельгии
|Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Зеленский, Янык, Лимон, Князь, Принц, Империя и Хрусталина - Минюст
Это интересно
|Nissan Juke получил специальную версию Enigma
|Kia сменила логотип и слоган
|Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по продажам все остальные авто
|Положил и заряжаешь: MacBook сможет заряжать iPhone и Apple Watch без проводов
|«Сбор разведданных». Спецслужбы США подозревают в масштабной кибератаке Россию
|Владельцы электромобилей не хотят назад к ДВС
|Ученые осуществили квантовую телепортацию на 44 км