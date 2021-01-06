Украина поднялась в рейтинге паспортов

Украина поднялась в обновленном рейтинге Индекса паспортов мира на две строчки и занимает 41-е место - обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы в 130 стран мира. Ретийнг составляет компании Henley & Partners, передает УНН.

"Украина поднялась в рейтинге на две строчки и занимает 41-е место с возможностью путешествовать без визы в 130 стран мира. В период сентября по январь Украина заключила взаимное безвизовое соглашение с Колумбией", - указывают составители рейтинга Индекса паспортов мира на I квартал 2021 года.

При этом указано, что в целом многолетнее европейское лидерство в Индексе нарушили страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые первыми вступили на путь восстановления от пандемии коронавируса.

Если не брать во внимание фактические ограничения на перемещения, японский паспорт третий год продолжает удерживать первую позицию (191 страна для безвизового въезда) либо в одиночестве, либо вместе с Сингапуром, который в этом году расположился на втором месте (190). На третьем месте - Южная Корея и Германия (189), сообщают составители рейтинга.

При этом указано, что страны СНГ и Россия не сильно изменили свои позиции за последний квартал 2020 года.

Согласно прогнозу компании для региона на 2021 год, "ослабление пандемического кризиса приведет к постепенной отмене временных ограничений и нормализации поездок и трудовой миграции".

"Геоэкономическое присутствие Китая будет расширяться, особенно в Украине и Узбекистане. В этих условиях Украина будет задавать тренды. Она восстановит безвизовый режим для поездок в ЕС и получит доступ к нескольким новым направлениям. Спрос на рабочую силу в Центральной и Восточной Европе и Германии будет продолжать расти, что вызовет дальнейший миграционный отток из страны", - указал старший исследователь в Финском институте международных отношений (Хельсинки) Григорий Нижников.

Напомним, по состоянию на июль Украина опустилась в рейтинге паспортов, заняв 44-е место.

В целом в рейтинге 110 мест.

Справка: Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации. Компания Henley & Partners, работающая в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей, выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции.