Финансовые новости
- |
- 28.12.20
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Зеленский, Янык, Лимон, Князь, Принц, Империя и Хрусталина - Минюст
12:09 28.12.2020 |
В 2020 году самыми редкими именами, которые украинцы давали своим детям, стали Янык, Зеленский, Киев, Хрусталина, Золушка и Шанель, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
"В 2020 году некоторые из молодых родителей решил проявить оригинальность в выборе имени для своего новорожденного ребенка. Так, в Украине наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан. Среди девочек же встречались такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева", - сказано в сообщении на странице в Facebook.
В то же время большинство родителей отдавали предпочтение традиционным именам. В частности, среди мальчиков в 2020 году в Украине самыми популярными имена стали: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий.
Среди женских имен наиболее популярными стали: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Офис генпрокурора направил главе КС уведомление о подозрении по почте
|Ночной кошмар президента. Когда рейтинг Зеленского сравняется с рейтингом Порошенко
|Праздник в клетке. Какие новогодние «сюрпризы» ждут жителей ОРДЛО
|Позитив недели. На «Маяке» сделали мощнейшую сверхзвуковую винтовку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Самыми редкими именами в Украине в 2020 году стали Зеленский, Янык, Лимон, Князь, Принц, Империя и Хрусталина - Минюст
|В Киеве снова отложили полный переход на е-билет
|Кабмин Украины разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра
|В Украине торговым сетям во время локдауна разрешается продавать только товары первой необходимости и продукты
|Число умерших в Украине в октябре-2020 к октябрю-2019 возросло на 17,5%, но за 10 мес. сократилось на 0,2% – Госстат
|Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями
|ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний
Это интересно
|LG Electronics и Magna создадут СП по производству оборудования для электромобилей
|SsangYong объявила о банкротстве
|Павел Дуров объявил о планах по монетизации Telegram
|Госдеп заявляет, что со зданий МИД Украины снимут все оборудование Huawei
|Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать антимонопольных исков, но те отказались
|IT-компании создали группу по борьбе с вымогательским ПО
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов