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Кабмин Украины разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7-ми утра
12:01 24.12.2020 |
Рестораны, кафе и другие заведения общепита в Украине смогут работать в новогоднюю ночь не до 1:00, как ранее предполагалось, а до 7:00.
Соответствующее изменение в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря правительство внесло постановлением №1301 от 23 декабря, которое в четверг обнародовано на его сайте.
В другое время действия карантина, продленного до конца февраля, работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 следующего дня. А в период более строго карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.
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