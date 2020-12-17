Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг

Украина заняла 17 место среди стран Европы в рейтинге зрелости сферы открытых данных со средним показателем в 84%, что на 6% выше среднего показателя стран ЕС.

Об этом говорится в отчете Европейского портала данных, сообщает Минцифры.

17 декабря ЕПД опубликовал ежегодный отчет по развитию открытых данных (Open Data Maturity Report 2020) в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. В этом году в отчет также вошли страны Восточного партнерства.

Отчет определяет степень зрелости сферы открытых данных по 4 основным параметрам: государственная политика, функционал национального портала открытых данных, качество и влияние открытых данных. По всем Украину оценили выше или на уровне со средними показателями 27 стран-членов Евросоюза.

* В категории государственной политики Украины получила 554 балла, или 85% - это средним показателем в ЕС. Из параметров категории лучше всего оценили государственную стратегию развития сферы открытых данных - 98%.

* Единый государственный вебпортал открытых данных (https://data.gov.ua/) оценили в 569 баллов, или 88%, средний показатель в ЕС - 79%. В 100% оценили использование портала.

* Влияние открытых данных в различных сферах Украины оценили в 550 баллов, или 85%, против 72% в среднем по ЕС. Высоко оценили социальное и экологическое влияние.

* Качество данных, публикуемых на портале и их соответствие международному стандарту получило 492 балла, или 78%. В странах ЕС показатель составляет 76%.

Украину отнесли к категории быстрого развития, вместе с Болгарией, Грецией, Италией, Кипром, Латвией, Литвой, Нидерландами, Германией, Словенией, Финляндией, Хорватией и Швецией.

"В Украине сфера открытых данных стремительно развивается от 2015 года и поддерживается международными донорами, ведь открытые данные помогают бороться с коррупцией благодаря открытости и прозрачности информации для всех", - комментируют в министерстве.