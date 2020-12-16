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Школы на период локдауна 8-24 января могут объявлять каникулы – Минобразования
12:56 16.12.2020 |
Министерство образования и науки Украины рекомендует школам, при необходимости, на период локдауна 8-24 января 2021 года объявить каникулы.
"Из-за усиления противоэпидемических мероприятий ученикам запрещено посещать школы 8-24 января 2021 года, в то же время заведения смогут объявить на этот период каникулы", - говорится в рекомендациях Минобразования.
В частности, в период усиления карантинных ограничений ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.
В связи с чем, министерство просит принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию в этот период образовательного процесса в дистанционном формате. В частности - с помощью платформы для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов "Всеукраинская школа онлайн".
В то же время, Минобразования рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить на это время каникулы.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил введение локдауна в Украине с 8 января и по 24 января 2021 года.
В этот период буде запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ.
Также будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов.
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