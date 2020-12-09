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Украина заняла 83 место в рейтинге скорости мобильного интернета
15:55 08.12.2020 |
Украина заняла 58-е место в рейтинге Speedtest Global Index по скорости фиксированного интернета и 83-е место по скорости мобильного доступа.
За последние 12 месяцев скорость скачивания через стационарный интернет в Украине выросла на 11 Мбит/сек, а через мобильный - на 4 Мбит/сек, говорится в данных рейтинга Speedtest Global Index.
В октябре этого года скорость кабельного интернета в Украине составила 61,78 Мбит/сек. По этому показателю Украина оказалась на 58 месте рейтинга, обогнав Вьетнам, Австралию и Черногорию.
В случае с мобильным интернетом скорость составила 25,15 Мбит/сек, в результате чего Украина заняла 83 место. По этому показателю Украина обогнала Малайзию, Белиз и Израиль.
В топ-3 стран с самым скоростным фиксированным интернетом вошли Сингапур (229,42 Мбит), Гонгконг (215,19 Мбит/сек) и Румыния (188.55 Мбит/сек). В тройке лидеров по скорости мобильного интернета оказались Южная Корея (145,03 Мбит/сек), ОАЭ (129,61 Мбит/сек) и Китай (124,39 Мбит/сек).
По подсчетам Всемирного банка, на развитие высокоскоростного интернета в ближайшие пять лет Украине понадобится от $350 до 450 млн инвестиций.
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