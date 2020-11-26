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В приложении «Дия» запустили реестр избирателей
17:15 26.11.2020 |
На портале админуслуг "Дия" появился профиль избирателя, где можно просмотреть информацию о месте голосования.
В приложении diia.gov.ua в электронной кабинете гражданина теперь будет отображаться информация из Государственного реестра избирателей. В частности, следующие данные: место регистрации, адрес голосования, адрес избирательной комиссии.
Также пользователи портала смогут проверить себя в списке избирателей и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.
Ранее проверить наличие своего имени в списке избирателей можно было онлайн с помощью Государственного реестра избирателей или в помещении участковой избирательной комиссии.
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