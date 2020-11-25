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Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер
17:52 25.11.2020 |
Правительство готовится к возможному введению карантина на зимние праздники, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"О введении более жестких мер в настоящее время речь не идет, но мы понимаем: конец декабря и начало новогодних праздников - это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И это может значительно подтолкнуть болезнь, чего наша медицинская система может не выдержать", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.
Шмыгаль уточнил, что по инициативе президента правительство разработало программы поддержки и рассчитывает на поддержку парламента.
"Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных инициативах поддержки людей и бизнеса, если будет усилен карантин. Подчеркну: мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности к возможному введению карантину на зимние праздники", - указал премьер.
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