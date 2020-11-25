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В Украине вступили новые изменения в правила движения для водителей, велосипедистов и пешеходов
08:10 25.11.2020 |
В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий
Изменения касаются водителей и пассажиров:
Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать
Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
Также новыми правилами запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.
Для велосипедистов правила вводят разрешение движение полосой для маршрутных транспортных средств.
Теперь пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются проезжей частью или обочиной, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, который имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины.
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