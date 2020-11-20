Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

Система автоматической автофиксации нарушений правил Дорожного движения начала регистрировать нарушения правил Дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации, сообщает замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что этот проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

"Как это работает? Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулём. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из Базы данных ГПСУ", - написал Геращенко.

Далее, по его словам, пограничники при выезде из Украины автомобиля на иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.

"Если водитель-иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину. Если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов", - рассказал замминистра МВД.