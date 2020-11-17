Украина поднялась в глобальном рейтинге благосостояния: в своем регионе – последняя

Украина заняла 92 место в глобальном рейтинге благосостояния Международной аналитической организации Legatum Institute, поднявшись за год на четыре позиции.

При этом Украина находится на последней позиции среди стран Восточной Европы.

На позицию Украины в Legatum Prosperity Index влияют низкие показатели страны в категории безопасность (144-е место в мире), социальный капитал (147-е), институциональная среда (119-е), здоровье (115-е), экология (110-е). На рейтинг безопасности государства значительно влияет война на Донбассе, отмечают аналитики.

Наиболее высокая позиция Украины в категории образование (38-е место в мире).

В пятерку стран с самым высоким уровнем благосостояния входят: Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия.

Последние места в рейтинге заняли Центральноафриканская республика и Южный Судан.

Аналитики отмечают, что на показатель благосостояния стран повлияло распространение пандемии коронавируса. Однако, несмотря на это, почти все страны прогрессировали в большинстве показателей рейтинга в течение нескольких последних лет.

Рейтинг Legatum Prosperity Index публикуется с 2003 года. Благосостояние стран определяется на основе 294 индикаторов, которые объединены в 12 общих категорий по трем разделам: общество (безопасность, личная свобода, управление, социальный каптал), экономика (инвестиционная среда, бизнес среда, доступ к рынкам, инфраструктура, качество экономики), качество жизни (условия жизни, здоровье, образование, экология). Составители рейтинга используют данные из открытых источников.

Рейтинг ранжирует 167 стран мира по 300 индикаторам, что позволяет создать наиболее полную картину экономического, институционального и социального благосостояния государства, считают авторы исследования.

