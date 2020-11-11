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В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы
17:20 11.11.2020 |
Кабинет министров Украины обязал пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости при движении по проезжей части или обочине использовать световозвращающие элементы.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, документом установлено, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые движутся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленты, наклейки, жилеты) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы.
Ранее данная норма носила рекомендационный характер. В частности, предполагалось, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые движутся по проезжей части или обочине должны были как-то выделить себя, а при возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы.
Отмечается, что введение нормы в новой редакции должно повысить уровень безопасности на улично-дорожной сети, так как наличие световозвращающих элементов на одежде пешеходов позволяет уменьшить смертность на дорогах в 6-8 раз. Это связано с тем, что человека, использующего световозвращающие элементы, будет видно на расстоянии 130-150 метров, тогда как в темной одежде его видно лишь на расстоянии 25-30 метров.
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