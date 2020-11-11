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Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств
17:00 11.11.2020 |
Кабинет министров Украины разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, установлено, что полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.
Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумеваться знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".
Отмечается, что такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.
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