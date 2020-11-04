В Украине введут систему качества дорожного покрытия

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») определило внедрение современной и эффективной системы контроля качества и мониторинга состояния дорог одним из приоритетов на 2021 год.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба агентства со ссылкой на главу «Укравтодора» Александра Кубракова.

«Глава «Укравтодора» Александр Кубраков определил внедрение современной и эффективной системы контроля качества и мониторинга состояния дорог одним из приоритетов на 2021 год», - сказано в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что новацией 2020 года стало привлечение независимого технадзора на объекты программы «Большая стройка».

«Впервые все проекты ремонтов проходят специализированную секцию Техсовета «Укравтодора», впервые при планировании ремонтов была применена методология приоритизации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что «Укравтодор» планирует внедрить современные паспорта дорог, автоматизированную систему приоритизации ремонтов и строительства, карту качественных проектных решений, квалификационные требования для проектных закупок и закупок независимого технадзора.

Хронология событий

С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует отремонтировать около 6,8 тыс. км автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тыс. км больше, чем запланировано на 2020 год.