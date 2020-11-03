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Водители будут ездить медленнее. Вступили в силу новые дорожные стандарты
13:58 03.11.2020 |
К "лежачим полицейским" добавят еще островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы для успокоения движения.
В Украине с 1 ноября вступили в силу новые стандарты дорожной инфраструктуры, призванные побудить водителей ездить медленнее.
Как сообщает Укравтодор, согласно изменениям, перечень средств успокоения движения или traffic calming measures расширяется.
До сих пор официально разрешенными средствами успокоения движения были кольцевые развязки, шумовые полосы, поднятые пешеходные переходы, сужение полос движения, направляющие островки и "лежачие полицейские", отметили в Укравтодоре.
Теперь к ним добавятся островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.
"Новые стандарты дорожной инфраструктуры направлены на снижение скорости движения как в населенных пунктах, так и вне их. За основу нового стандарта выбрана концепция VisionZero или "Нулевое видение". Ее цель - возведение цифры смертности на дороге к нулю, благодаря продуманной системе безопасности. Например, благодаря уменьшению ширины полос, минимальному количеству рекламы, разделению встречных потоков зеленой зоной, антикарманам, кольцевым перекресткам, освещению переходов", - говорится в сообщении.
Новые стандарты позволят установить островки безопасности, которые заставят водителя несколько изменить траекторию движения, чокеры - сплошные расширения или островки, которые сужают проезжую часть, а также центральные (поднятые) островки, расположенные вдоль оси проезжей части.
"Влияние человеческого фактора учитывают при строительстве и проектировании дорог во всем мире, ведь водитель находится в стрессе, его внимание рассеивается и ошибиться очень просто. Благодаря дополнительным препятствиям, которые прописаны в ГОСТ, водители выбирают постоянную скорость, вместо того, чтобы постоянно разгоняться и экстренно тормозить", - добавили в Укравтодоре.
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