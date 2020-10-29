Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты по всей территории Украины до 31 декабря 2020 года в связи с продлением карантина.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило на заседании в среду.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 13 октября принял постановление, которым продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря 2020 года, установил новые критерии отнесения региона к "красной" зоне и принял ряд карантинных ограничений.

Постановлением ограничивается время работы ресторанов и других заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, а также ужесточается ограничение по проведению массовых мероприятий (не более 50 человек в "зеленых" зонах, до 30 - в "желтых", до 20 - в "оранжевых"). Кабмин также запретил посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных, по которым Минздрав будет принимать отдельные решения.

Кроме того, всем субъектам хозяйствования рекомендуется организовать посменную работу работников, при технической возможности работы в режиме реального времени через интернет с сохранением зарплаты.

Заведениям общего среднего образования рекомендуется установить с 15 до 30 октября 2020 года каникулы, а заведениям профессионального и высшего образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий кроме тех, которые не могут этого сделать.

Согласно постановлению, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна усилить госконтроль над соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мер при работе заведений дошкольного образования, общепита физкультуры и спорта, торговли.

Органам местного самоуправления рекомендовано задействовать дополнительные единицы общественного транспорта во избежание скопления в нем людей и контролировать соблюдение противоэпидемических норм при осуществлении перевозок.

Постановлением также увеличиваются критерии показателей охвата тестированиями COVID-19 с 24 до 48 на 100 тыс. населения.

