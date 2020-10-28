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Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки
16:56 27.10.2020 |
Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Цифра есть - 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки - это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", - сказал он в ходе вебинара "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?" во вторник.
Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки - ИФ) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.
"Эта цифра (для каждого региона - ИФ) просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", - пояснил замминистра.
По его словам, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.
"В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", - отметил Ляшко.
В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в понедельник - 5426.
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