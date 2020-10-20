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Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»
10:39 19.10.2020 |
Украина в ночь на воскресенье, 25 октября, перейдет на "зимнее время", переведя стрелки часов на один час назад.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад.
При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на "летнее время" на один час вперед.
В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах. Страны Европейского Союза, большая часть которых расположена в поясе UTC+1, меньшая - в UTC и UTC+2, также пока переходят на "зимнее время". Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по итогам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.
В марте 2019 года Европейский парламент поддержал прекращение изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Страны ЕС, которые решат постоянным образом сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года. А те, кто предпочтет сохранить стандартное (зимнее) время, смогут произвести последнее изменение времени в последнее воскресенье октября 2021 года. Предложение Европарламента должен обсудить Совет ЕС для выработки окончательного решения.
В северном полушарии переход на летнее/зимнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле. В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.
Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран. В Европе на "зимнее время" не переходят Исландия, РФ и Беларусь.
В Украине в 2011 году было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", однако позже оно было аннулировано.
Как сообщалось, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в октябре 2020 года в парламенте законопроект (№4201 "Об исчислении времени в Украине"), которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. По словам Стефанчука, проект закона также направлен на противодействие агрессии со стороны РФ, которая на временно оккупированных территориях Украины противоправно установила свое время. "Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - отметил вице-спикер.
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