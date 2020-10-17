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Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко
23:02 16.10.2020 |
Система здравоохранения Украины в настоящее время может выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"10 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам система здравоохранения должна справиться", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
При этом Ляшко подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда эти случаи будут относительно равномерно распределены по всей Украине.
"Если эти 10 тыс. будут локализованы в одном регионе, например, в Харькове, Киеве или в одном месте, то будет сложно", - сказал он.
Ляшко сообщил, что Минздрав учитывает динамику развития эпидемии в каждом регионе. При этом в настоящее время готовность системы здравоохранение существенно выше, чем весной.
"Мы по каждой области учитываем варианты и смотрим динамику, показатели. Каждый вторник я общаюсь с мэрами городов, которые показывают значительный прирост по количеству заболевших", - сказал он.
Он также отметил, что и в других сейчас заболеваемость выше, чем была весной: "Помните Италию, где в марте 5 тыс. случаев в сутки и был коллапс системы? Сегодня Франции дала 30 тыс. за сутки, и да, там есть проблема с госпитализацией, но уже при 30 тыс. случаев, а не при 5 тыс. случаев".
"В марте мы говорили, что у нас в коллапс системы здравоохранения мог настать при тысяче случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим о том, что мы можем дойти до 10 тысяч и держать удар. В условиях адаптивного карантина мы можем сохранить систему здравоохранения от коллапса. Будет тяжело, но системы здравоохранения будет справляться, и в этот период будет работать экономика", - добавил он.
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