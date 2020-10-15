Индекса паспортов: Украинский паспорт занимает 41-е место

Поскольку пандемия коронавируса временно оставила жителей богатых демократических стран, среди которых США и Великобритании, без возможности свободно перемещаться по миру, многие из них задумались над получением второго гражданства и переезда.

Об этом свидетельствуют опубликованные 13 октября 2020 года данные Индекса паспортов на IV квартал от компании Henley & Partners.

«После шести месяцев паники и неопределенности мировые границы начинают открываться, и даже может показаться, что все возвращается в привычное русло, но данные Индекса паспортов мира, базирующиеся на сведениях, предоставленных Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), говорят о том, что привычная иерархия силы и возможностей паспортов терпит большие изменения», - говорится в отчете.

К примеру, паспорт США занимал в Индексе 6 место в январе 2020 года с возможностью безвизового перемещения по 185 странам мира. С тех пор многое изменилось, и теперь с американским паспортом можно въехать лишь в 75 стран, при этом самые важные туристические и бизнес-направления из этого списка исключены.

В то же время граждане Украины, как и три месяца назад, могут посещать без визы 129 стран мира. При этом украинский паспорт занимает 41-е место в глобальном рейтинге, поднявшись на 3 позиции, благодаря визовым изменениям для других стран. Однако стоит учитывать, что на данный момент многие страны, в том числе из списка «безвизового» Евросоюза, по факту закрыты для большинства украинцев. Сейчас наши соотечественники могут свободно посещать лишь 52 страны.

При этом лидеры «антирейтинга» по распространению COVID-19 Россия, Индия и Бразилия оказались в числе стран, статистике которых не доверяет международное сообщество, поэтому границы многих государств для граждан этих стран так и не открылись. Российские граждане имели безвизовый доступ в 119 стран до пандемии, а сейчас меньше, чем в 50.

Если не брать в расчет фактические запреты и закрытые границы, то формально паспорт Японии остается на первом месте Индекса с безвизовым доступом в 191 страну. Сингапур остается на 2-ом месте (190 стран), Германия и Южная Корея на 3-ем (189 стран).

По данным компании Henley & Partners, с 2019 года до середины 2020 года интерес к программам инвестиционной иммиграции вырос в пять раз. Сначала Brexit подтолкнул британцев к поиску гражданства Германии, Франции, Испании и других стран ЕС на основе происхождения или получения вида на жительство, ведущего к получению гражданства в таких странах, как Португалия. Теперь и американцы активно пользуются аналогичными возможностями в странах от Канады до Мальты.

«Для жителей богатых демократических государств - таких как Канада, Великобритания, США, страны Западной Европы - «безвиз» до коронавируса был само собой разумеющимся явлением. Но пандемия все изменила. По мере того как страны во всем мире борются за управление новой категорией риска - распространителями вируса - произошел сдвиг от свободы передвижения, считающейся прерогативой граждан с некогда могущественными паспортами, к осознанию того, что теперь это необходимая роскошь для тех, кто желает получить первоклассное образование, возможности для бизнеса и качественное медицинское обслуживание для себя и своих семей», -комментирует председатель правления Henley & Partners Кристиан Келин.