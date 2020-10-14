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Кабмин ввел ряд карантинных ограничений
23:59 13.10.2020 |
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании во вторник ввел ряд карантинных ограничений, в частности по проведению массовых мероприятий.
Соответствующее решение правительство приняло с однодневной доработкой.
"Предлагается запретить на территории региона с "зеленым" уровнем эпидопасности проведение массовых, культурных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий пру участии более 50 человек, с "желтым" уровнем – 30 человек, "оранжевым" – 20. Также на территории "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон предлагается проведение спортивных мероприятий без зрителей, помимо международных соревнований и матчей, которые могут проводится со зрителями при отдельном соглашении с Минздравом", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.
"Заведениям общего среднего образования установить с 15 до 30 октября 2020 года каникулы, в следующий период возможен переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидситуации, а заведениям профобразования, специализированного и высшего образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года - перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий кроме тех, которые не могут этого сделать", - добавил он.
Кроме того, всем субъектам хозяйствования рекомендуется организовать посменную работу работников, при технической возможности работы в режиме реального времени через интернет с сохранением зарплаты.
Вместе с этим, по словам министра, на территории с красным уровнем эпидопасности Комиссией по ТЭБ и ЧС устанавливаются определенные ограничения с привлечением региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.
"Нацполиция, органы местного самоуправления, медучреждения четко обеспечивают контроль за соблюдением условий самоизоляции лиц с подтвержденным COVID-19 и контактных. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна усилить госконтроль за соблюдением санитарного законодательства и осуществления противоэпидемических мер при работе заведений дошкольного образования, общепитов, физкультуры и спорта, работы рынков, заведений, предоставляющих услуги по размещению, объектами торговли. Органам местного самоуправления обеспечить выделение дополнительного транспорта и контроль за соблюдением противоэпидемических норм при осуществлении перевозок", - добавил Степанов.
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