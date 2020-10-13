Минобразования официально рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной болезни (COVID-19), Министерство образования и науки рекомендовало ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального перед высшим и профессионально-технического образования с 15 октября по 15 ноября.

Соответствующее письмо направлено руководителям учебных учреждений, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения высших учебных заведений, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых они находятся", - отмечается в сообщении.

Также в связи с практической невозможностью гарантировать безопасные для здоровья условия массового пребывания соискателей образования в общежитиях рекомендуется обеспечить их временный выезд на период с 15 октября по 15 ноября.

В министерстве отмечают, что организация выезда не может носить принудительный характер и должна учитывать максимально безопасные условия перемещения соискателей образования.

В письме Минобразования указано, что следует с пониманием отнестись к необходимости проживания в общежитиях в этот период сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий и "красных" карантинных зон, соискателей образования, которые проходят практику, иностранных граждан и лиц без гражданства и тому подобное.

В то же время остальные студенты, выезжающие из общежитий в период с 15 октября по 15 ноября, должны быть освобождены от оплаты за проживание за этот период.