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Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы
08:53 12.10.2020 |
Государственные учреждения будут отправлять в частные лаборатории образцы для проведения тестирований на Covid-19. Так министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, каким образом частные лаборатории будут привлечены к проведению тестирования на коронавирусную болезнь:
"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий относительно проведения тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, то есть мазок у человека, - она будет передавать в частные лаборатории, которые уже будут проводить тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - сказал он на брифинге в субботу.
Степанов также пояснил: "Это не означает, что сейчас частная лаборатория начнет делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не сможем это проконтролировать, потому что мы частным лабораториям будем платить деньги".
Глава Минздрава отметил, что в частные лаборатории будут отвозить образцы для проведения тестирований на Covid-19.
Накануне Степанов сообщил, что Кабинет министров Украины выделил около 261 млн грн на закупку оборудования, расходников в лаборатории Министерства здравоохранения, а также на привлечение частных лабораторий к тестированию на Covid-19 за государственный счет.
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