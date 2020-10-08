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В Украине появилась первая социальная сеть скидок
10:48 08.10.2020 |
Компания SMAP SOLUTION, LTD представляет приложение Smap - первую в Украине социальную сеть дисконтов. Теперь вы всегда в курсе самых выгодных предложений, действующих в вашем городе.
Среди украинцев редко встретишь тех, кто не любит походы по заведениям. И чтобы привлекать больше клиентов и выделяться среди конкурентов, владельцы заведений предлагают посетителям разные скидки и акции.
Компания SMAP SOLUTION полностью перевернула подход к программам лояльности и создала виртуальный мир дисконтов.
Как получать регулярные скидки от заведений?
Все, что нужно - скачать бесплатный клиент Smap для Android или iOS и зарегистрироваться. После этого в вашем кармане появится постоянно обновляющийся список скидок и акционных предложений ваших любимых магазинов и заведений.
Во время регистрации пользователю предлагается указать свой никнейм в Instagram. Это нужно для того, чтобы вы могли зарабатывать бонусы за посты или сториз о том или ином заведении.
"Наша цель сделать так, чтобы не клиент искал скидки, а скидки сами находили клиента. Smap для iOS и Android построена в виде социальной сети: есть лента новостей, возможность подписываться на заведения, обмениваться комментариями, ставить лайки и писать отзывы. В приложении есть все, чтобы всегда оставаться в курсе лучших акционных предложений", - отметили в SMAP SOLUTION.
Запустив приложение, вы увидите карту вашего города. Все заведения с актуальными программами лояльности и скидками выделены специальной отметкой. Нажав на нее, вы получите информацию о местоположении заведения, режиме работы, описание акции и ее продолжительности, а также сможете прочитать отзывы посетителей.
Еще одна важная особенность заключается в том, что Smap не просто информирует пользователя о скидках, но и представляет собой замену пластиковой дисконтной карты. При выборе нужного заведения и акции приложение выведет на экран специальный QR-код, который нужно показать сотруднику заведения чтобы воспользоваться скидкой.
У SMAP SOLUTION амбициозные планы. Уже сейчас в мобильном приложении Smap можно найти скидки на меню кафе и ресторанов, товары из магазинов одежды и техники или даже услуги аренды жилья.
На данный момент Smap запустился в центральных городах Украины и продолжает развиваться. Не упустите свой шанс стать участником дисконтной инновации нового поколения!
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