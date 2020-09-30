Финансовые новости
- |
- 30.09.20
- |
- 05:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине упростили процедуру иммиграции для желающих работать в стране
18:20 29.09.2020 |
Еще весной Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году, а Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства внесло изменения к указу от 19 марта 2020 года №283, чем упросил процедуру иммиграции для иностранцев, которые хотят работать в Украине.
Об этом говорится в сообщении Офиса эффективного регулирования (BRDO), передают Українськi Новини.
Согласно ему, Минэкономики внесло 6 изменений, которыми предусмотрено упрощение процедуры трудовой иммиграции.
Был расширен список профессий, представители которых могут беспрепятственно приехать в Украину - теперь он состоит из 23 профессий вместо 10, как это было в прошлой редакции.
"В предыдущей редакции указа было определено 10 профессий, представители которых имели право на получение разрешения на иммиграцию. В то же время украинский рынок труда нуждается в специалистах значительно большего числа профессий. Обновленная редакция приказа учитывает предложения IT-отрасли и содержит перечень из 23 профессий. Это позволит привлечь больше иностранных IT-специалистов, которые могут быть привлечены к работе украинских IT-компаний", - говорится в сообщении.
Кроме того, наличие высшего образования для работы в Украине теперь не является обязательным условием для иностранных работников, при этом в сфере IT-технолигий необходимым является опыт работы.
Также, согласно новой редакции указа, был сокращен уровень требований к опыту работы - теперь опыт работы иностранных работников должен составлять минимум 3 года вместо 7 лет.
Также сообщается, что теперь профессии будут группироваться по категориям, каждая из них будет иметь свои квалификационные требования и квоты.
"Очевидно, что изменения, изложенные выше, в общем улучшают условия релокации для иностранных специалистов, которые хотят работать в Украине. Однако на пути к эффективной процедуре нужно еще осуществить несколько шагов. В первую очередь, Государственная миграционная служба должна существенно сократить сроки на проверку документов иностранцев и начать обнародовать онлайн актуальную информацию о количестве предоставленных разрешений по квоте высококвалифицированных специалистов и о количестве поданных заявлений. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 10 календарных недель, хотя сейчас это занимает 9-12 месяцев", - говорится в сообщении.
Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Кабмин разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.
В 2019 году Кабмин разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 3 768 иностранцам и лицам без гражданства, уменьшив такую квоту на 620 иностранцев по сравнению с установленной на 2018 год.
21 июля стало известно, что иностранные IТ-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый план Ермака. Зачем Зеленский хочет сделать главными по ОРДЛО Тищенко и Медведчука
|«Парламентский формат» для Донбасса: Станет ли Тищенко конкурентом Медведчука
|Коалиция или перевыборы: Как на Банковой будут спасать Зе-команду
|От демаршей до подполья. Как «слуги народа» измываются над когда-то родной партией
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине упростили процедуру иммиграции для желающих работать в стране
|Кабмиин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период карантина
|В Bolt рассказали о первых итогах работы проката электросамокатов в Киеве
|Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт
|Всемирный банк о медреформе Украины: наблюдается успех, но коррупционные риски сохраняются
|В скором времени Netflix и голосовой помощник Siri «заговорят» на украинском языке
Это интересно
|Появились первые обзоры Xbox Series X. Консоль очень быстрая и тихая
|Глава Philip Morris International предсказывает близкий конец сигаретам
|Infiniti показала, каким будет новый QX60
|520 километров на одной зарядке: представлен Volkswagen ID.4
|Искусственный интеллект научился отслеживать сигналы мозга человека, а также моделировать визуальное восприятие
|Ford запретил буксировать кроссовер Bronco Sport
|Санкции США теперь распространяются на деятельность китайской компании SMIC