В скором времени Netflix и голосовой помощник Siri «заговорят» на украинском языке

Виктория Билявская / Деловая столица

В понедельник, 21 сентября, стриминговый сервис Netflix заявил, что предоставляет украинским студиям озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" статус официальных партнеров с наивысшим статусом - Gold. Они будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества фирменной продукции Netflix на украинский язык. А уже на через несколько часов после этой новости на официальном сайте Apple появилась вакансия аналитика аннотаций для команды голосового помощника Siri с пометкой "украиноязычный". В вакансии отмечено, что кандидаты должны безупречно знать украинский и английский языки, поскольку будут слушать и транскрибировать аудиофайлы для оценки ответов Siri, а также проверять правильность использования языка по заранее установленным критериям.

Почему у Netflix и Apple так долго не было украинской локализации

Украинцы пользуются айфонами уже больше десяти лет, а Netflix зашел на украинский рынок в 2016 году - тогда у украинцев появилась возможность официально покупать подписку. Библиотека сервиса для разных стран отличается, и на первых порах в Украине были доступны только 779 видео. Со временем перечень фильмов и сериалов, доступных для просмотра украинцами, расширился, однако сервис не предоставлял возможность смотреть видео на украинском языке.

Впрочем, подавляющее большинство стриминговых сервисов, а также создателей видеоигр и мультипликации не создают украинскую локализацию. Серии игр Metro и The Sinking City могут "разговаривать" со своим пользователем на украинском только потому, что их разработчики связаны с Украиной и изъявили желание включить язык в список, другие же компании не видят смысла тратить время и деньги на добавление дополнительного интерфейса или озвучки. Как правило, украинцам приходится довольствоваться или английским, или русским, поскольку последний широко распространен на территории бывшего СССР. Обязательное дублирование фильмов на украинский язык в кинотеатрах было введено только в 2008 году, а украинские телевизионщики и блогеры до сих пор активно используют русский язык для создания медиа-контента.

Еще одна проблема - неготовность потребителей украиноязычного контента за этот контент платить. К примеру, Netflix предлагает три варианта подписки: базовая за 8 евро в месяц, стандарт за 10 евро (доступ к контенту получает два пользователя) и премиум за 12 евро (на четырех пользователей). Сервис не афиширует количество украинских подписчиков, однако согласно исследованиям, деньги на просмотр телесериалов готовы тратить более 100 тыс. украинцев. Такие низкие показатели среди украинской аудитории неудивительны: значительная часть контента, доступного на Netflix, есть только на иностранных языках, а видео, продублированные на русский, украинцы скорее предпочтут посмотреть на пиратских сайтах бесплатно.

Когда на Netflix появятся фильмы на украинском языке

Борьба за украинский язык на Netflix началась еще в феврале 2017 года. Украинец Виктор Безвидходько зарегистрировал петицию на сайте Change.org с просьбой к руководству онлайн-кинотеатров Netflix и Amazon Prime адаптировать контент для украинского зрителя. Однако тогда она набрала всего две тысячи голосов и была закрыта без удовлетворения. Спустя три года, в мае 2020-го, Безвидходько создал петицию снова, и в этот раз она собрала почти 95 тыс. подписей. То ли украинские ютуберы и блогеры активнее подключились к распространению информации о петиции, то ли заинтересованность украинцев в контенте на родном языке выросла в разы, но петиция набрала нужное количество голосов, чтобы попасть на рассмотрение. Вряд ли Netflix взялся украинизировать контент только благодаря петиции, но она позволила привлечь внимание к вопросу.

В конце 2019 года Netflix начал добавлять украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам: «Карточный дом», «Южный парк» и «Викинги» можно было если не послушать, то хотя бы почитать на украинском.

Теперь же, после официального заключения партнерства, заниматься переводом контента на украинский язык будут Postmodern Postproduction и «Так Треба Продакшн». Обе компании давно известны в Украине, занимаются адаптацией иностранных фильмов, сериалов и анимации (озвучивание, дубляж, титрование) для украинского зрителя. Благодаря работе Postmodern Postproduction на украинском языке заговорил Джокер Хоакина Феникса, Дедпул Раяна Рейнольдса и Фредди Меркьюри Рами Малека. В то же время, "Так треба продакшн" сделала ближе к украинскому зрителю Фантомаса, Белоснежку, детектива Коломбо и Дона Корлеоне. Очевидно, что на адаптацию фильмов и сериалов для "Нетфликса" понадобится время, поэтому первые картины с дубляжом следует ждать не раньше следующего года.

Можно ли посмотреть на Netflix украинские фильмы

А вот с контентом украинского производства на "Нетфликсе" настоящая беда. Сегодня на сервисе можно посмотреть только один фильм на украинском языке - документальную ленту "Зима в огне" о Революции Достоинства и расстреле Небесной сотни. Кроме того, есть два сериала украинского производства - политическая сатира "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли, а также криминальный детектив "Нюхач". Оба они - на русском.

Конечно, качественного украинского контента, который мог бы заинтересовать Netflix, пока еще маловато. Но ситуация не безнадежна: в Украине уже выстрелили трагикомедия "Спіймати Кайдаша", снятая по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім'я", подростковая драма "Перші ластівки" и русскоязычная историческая мелодрама "Крепостная". Последний сериал, между прочим, довольно успешно продали в Польшу, где он уже завоевал целую армию поклонников (хотя в основном, конечно, поклонниц). У украинского кинематографа тоже есть что предложить - в последние годы благодаря государственной поддержке Госкино на экраны вышло много фильмов. "Донбас" Сергея Лозницы, "Коли падають дерева" Марыси Никитюк, "Додому" Наримана Алиева или "Мої думки тихі" Антонио Лукича заслуживают на более широкую аудиторию, которую может предоставить им Netflix. И эти фильмы уж точно лучше презентуют украинский кинематограф, нежели "Слуга народа". Не отстают и украинские мультипликаторы - полнометражки "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", "Клара та Чарівний Дракон", "Микита Кожумʼяка" вышли в прокат в США, Китае, Польше, Турции, Южной Кореи, Японии, Великобритании.

Заинтересуется ли украинским контентом "Нетфликс"? К сожалению, шансов на это немного. С точки зрения компании, фильмы должны в первую очередь приносить прибыль. А значит, быть популярными. Стартовые просмотры украинскому контенту могли бы дать украинские же пользователи, но их пока слишком мало. Впрочем, еще год назад украинская локализация на Netflix казалась несбыточной мечтой. Кроме того, известны случаи, когда "Нетфликс" продвигал локальный контент и помогал ему найти широкую аудиторию. Примером этому может послужить испанский сериал "Бумажный дом", права на который сервис выкупил и снял дополнительных три сезона. Поэтому - кто знает, может, уже через год-два весь мир будет завороженно следить за поисками раховского крыжня?

Кроме того, Netflix уже присматривается к Украине в качестве возможной съемочной площадки: сейчас в Киеве компания снимает комедийный боевик "The Last Mercenary" с Ван Даммом в главной роли. С начала 2020 года в Украине действует программа cash rebate, которая позволяет возвращать 25% средств, потраченных иностранной кинокомпанией при производстве ленты. Так что вполне возможно, что "Нетфликс" решит снять в Украине еще несколько кинолент.

