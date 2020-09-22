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В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей
Живой фотографией «зеленого» номерного знака для автомобилей с нулевым уровнем выбросов, выделяющегося особым оформлением, поделился основатель сообщества Electrocars Club Ukraine Геннадий Мудрицкий на своей страничке в Facebook.
С 2020-го вступил в силу закон №10405 об инфраструктуре для электромобилей, который и ввел такие номера наряду с новыми дорожными знаками и штрафами за незаконную парковку на зарядных станциях автомобилей с ДВС. Закон был принят, чтобы привести украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем в соответствие с европейскими и мировыми нормами, а также обеспечить должную поддержку для дальнейшего развития инфраструктуры и сети зарядных станций для электромобилей.
Он предусматривает использование для электрических авто особых номерных знаков с зеленым цветом шрифта вместо привычного черного. Кроме того, в номерах для электромобилей используются не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, но и чистая латиница (впервые в истории). Также он ввел специальные сочетания для электромобилей-такси - они будут использовать маркировки TV, TW, TY, TZ (и желтый фон).
Как видно, на самом деле цвет шрифта на специальных номерах для электромобилей - черный с едва заметным зеленым оттенком.
Напомним, Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил положения законопроекта "О внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте" с целью утверждения определений "электромобиль" и "электрозарядная инфраструктура".
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