Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка

Молодежь в Украине не получает возможности, необходимые для того, чтобы вырасти продуктивными взрослыми из-за слабых инвестиций в здравоохранение и образование. В Украине ребенок, родившийся сегодня, может рассчитывать только на достижение 63% производительности взрослого человека с полноценным образованием в оптимальном состоянии здоровья. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, сообщили LIGA.net в пресс-службе банка.

"Хотя это выше среднего показателя для стран с подобным уровнем экономического развития во всем мире, однако это ниже среднего уровня для Европы и Центральной Азии. И больше всего беспокоит то, что в отличие от большинства других стран региона и мира, в Украине не наблюдалось улучшение уровня ИЧК в период между 2010 и 2020 годами", - отмечают во Всемирном банкке.

В исследовании говорится, что для того, чтобы украинский народ реализовал свой полный человеческий потенциал, необходимы большие по объему и целеустремленнее инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту.

Отмечается, что инвестиции в человеческий капитал - знания, навыки и здоровья, которые люди накапливают в течение своей жизни - являются ключевыми для раскрытия потенциала ребенка и усиления экономического роста в каждой стране.

Среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой в ​​регионе, ребенок, родившийся в Польше, может рассчитывать на достижение 75% производительности взрослого человека с полноценным образованием в оптимальном состоянии здоровья. А ребенок, родившийся в Таджикистане, может рассчитывать на достижение лишь 50% производительности.

"В условиях пандемии защита и инвестирование в людей являются жизненно важными, чем когда-либо, поскольку это может заложить основу для устойчивого, всеобъемлющего восстановления и будущего роста. Пандемия четко продемонстрировала нам важность мощных систем здравоохранения, устойчивых и гибких систем образования и программ социальной защиты, которые оказывают помощь тем, кто в этом нуждается", - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпас.





Индекс человеческого капитала 2020 года включает данные о здравоохранении и образовании для 174 стран, которые охватывают 98% населения мира состоянию на март 2020 года. Эти данные являются базовым уровнем для сравнения с ситуацией в пандемии.