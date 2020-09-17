Финансовые новости
- |
- 17.09.20
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка
12:54 17.09.2020 |
Молодежь в Украине не получает возможности, необходимые для того, чтобы вырасти продуктивными взрослыми из-за слабых инвестиций в здравоохранение и образование. В Украине ребенок, родившийся сегодня, может рассчитывать только на достижение 63% производительности взрослого человека с полноценным образованием в оптимальном состоянии здоровья. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, сообщили LIGA.net в пресс-службе банка.
"Хотя это выше среднего показателя для стран с подобным уровнем экономического развития во всем мире, однако это ниже среднего уровня для Европы и Центральной Азии. И больше всего беспокоит то, что в отличие от большинства других стран региона и мира, в Украине не наблюдалось улучшение уровня ИЧК в период между 2010 и 2020 годами", - отмечают во Всемирном банкке.
В исследовании говорится, что для того, чтобы украинский народ реализовал свой полный человеческий потенциал, необходимы большие по объему и целеустремленнее инвестиции в образование, здравоохранение и социальную защиту.
Отмечается, что инвестиции в человеческий капитал - знания, навыки и здоровья, которые люди накапливают в течение своей жизни - являются ключевыми для раскрытия потенциала ребенка и усиления экономического роста в каждой стране.
Среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой в регионе, ребенок, родившийся в Польше, может рассчитывать на достижение 75% производительности взрослого человека с полноценным образованием в оптимальном состоянии здоровья. А ребенок, родившийся в Таджикистане, может рассчитывать на достижение лишь 50% производительности.
"В условиях пандемии защита и инвестирование в людей являются жизненно важными, чем когда-либо, поскольку это может заложить основу для устойчивого, всеобъемлющего восстановления и будущего роста. Пандемия четко продемонстрировала нам важность мощных систем здравоохранения, устойчивых и гибких систем образования и программ социальной защиты, которые оказывают помощь тем, кто в этом нуждается", - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпас.
Индекс человеческого капитала 2020 года включает данные о здравоохранении и образовании для 174 стран, которые охватывают 98% населения мира состоянию на март 2020 года. Эти данные являются базовым уровнем для сравнения с ситуацией в пандемии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Разделить судьбу «слуг»: Как Кличко, отгородившись от Порошенко, ударил сам по себе
|Избирательная кампания «слуг народа». На каких двух китах она колышется
|Подарок для России: почему Кабмин сам подставился под торговые ограничения РФ
|Осенняя песня Деркача: Кто на самом деле заставляет Украину вмешиваться в американские выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка
|Украинцы боятся кризиса почти в два раза больше, чем коронавируса
|Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы
|Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр
|В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров
|В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков
Это интересно
|Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён
|Исследование: абсолютное большинство атак на облачные серверы нацелено на криптоджекинг
|Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков
|Представлен недорогой Apple iPad 8 на базе SoC Apple A12, с поддержкой Apple Pencil и портом USB-C
|Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279
|Представлены умные часы Apple Watch Series 6
|Aston Martin представил киберспортивный гоночный симулятор