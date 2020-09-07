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В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров
15:57 07.09.2020 |
Штрафы для рыболовов-браконьеров в Украине могут значительно вырасти.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.
По его словам, Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования готовит соответствующий законопроект для голосования в парламенте.
"В 2020 году в Украине действуют штрафы, утвержденные еще в 2003 году. Представьте, как изменились за это время цены, размер минимальной зарплаты и другие виды штрафов... Например, нарушение правил рыболовства наказывается штрафом от двух до десяти необлагаемых минимумов (который сейчас 17 гривень). Кого может сдержать такое "наказание"?", - написал Малеваный.
Законопроект увеличивает суммы наказаний за различные нарушения, которые причиняют вред водным экосистемам. В частности, за нарушение правил рыболовства придется заплатить 680-2550 гривень. За использование запрещенных орудий лова, сокрытие объемов изъятия водных биоресурсов (грубые нарушения) - 3400-8500 гривень, за вылов краснокнижных видов - 1700-3400 гривень, превышение утвержденных лимитов вылова - 1700-5100 гривень.
За засорение водоемов и нарушение водоохранного режима предусмотрен штраф 1700-3400 гривень.
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